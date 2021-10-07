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Общество

Отопительный сезон. Мэр Бишкека рассказал, какие объекты уже подключены к теплу

Из 2 тысяч 600 многоквартирных домов в Бишкеке тепло поступило в 1 тысячу 900. Об этом на пресс-конференции сообщил мэр города Айбек Джунушалиев.

По его словам, 50 больниц из 83 также подключены, 65 школ из 83. Всего подключено 1 тысяча 900 домов из 2 тысяч 600.

Чиновник добавил, что 66 котельных, работающих на угле, газе и электричестве, готовы к прохождению осенне-зимнего периода.

Айбек Джунушалиев признал, что с похолоданием в столице выросли цены на уголь. Антимонопольное агентство проведет рейды. «Если выяснится, что цены завышаются искусственно, будут приняты жесткие меры», — сказал он.

По информации мэра, в Бишкеке функционируют 6 угольных баз и 10 стационарных пунктов по продаже угля. Запасы топлива составляют 5 тысяч тонн.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209586/
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