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Общество

Уголовному розыску МВД Кыргызстана исполнилось 103 года

Сегодня сотрудники Службы криминальной милиции МВД отмечают профессиональный праздник — 103-ю годовщину со дня образования уголовного розыска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев, сотрудники Службы криминальной милиции и ветераны.

«Сегодня мы поздравляем тех, чьим предназначением является служение закону. Борьба с преступностью — дело смелых и решительных, сильных телом и духом, самоотверженных и порядочных людей. На протяжении долгих лет своей истории оперативники вносят решающий вклад в дело борьбы с преступностью и охраны правопорядка», — сказал Нурбек Абдиев.

Отличившиеся сотрудники подразделений поощрены ведомственными наградами.

Отмечается, что история первых подразделений уголовного розыска в Кыргызстане берет свое начало в 1918 году. На территории Семиреченской области создаются два отделения. Главные задачи, стоявшие перед оперативниками того времени, — борьба со скотокрадством, спекуляцией продуктами питания, преступлениями на бытовой почве. На места преступления сотрудники уголовного розыска выезжали на лошадях, а штат был весьма малочисленный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209331/
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