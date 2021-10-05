В Бишкеке 5 октября облачно, ночью возможен дождь. Температура воздуха ожидается +12 градусов. День уменьшился до 11 часов 34 минут.

Сегодня в дома бишкекчан начнут подавать тепло.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 3-й микрорайон, 21, отрезки улиц Курманалиева, Низовой, Шайыр;

9.30-14.00 — отрезки улиц Дорожной, Ибраимова, Элебаева, Абдрахманова, Куренкеева, Тыныстанова, Пархоменко, Салиевой, переулок Красноярский;

9.30-19.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Эр-Табылга, Анар), «Алтын-Ордо»;

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 14, отрезки улиц Кудрука, Шорина, Манаса, Баялинова, Исанова, Осипенко, Тюменской, Адышева, Московской, Туюкской, Профессора Зимы, переулки Волочаевский, Смоленский, Долонский, Лагерный, Джети-Огузский;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого» (улицы Чуй-15, Чуй-16, Чуй-46, Чуй-47), «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Кара-Кужур, Шербет, Куйукова, Жылга-Сай, Муромская).

Памятные даты

День работника образования Кыргызской Республики

Профессиональный праздник работников образования отмечался в Кыргызстане с 1965 года в первое воскресенье октября, но в 2014-м постановлением правительства его решено отмечать 5 октября, которое в более чем ста странах отмечается как День учителя.

Это праздник более 1,6 миллиона работников образования — воспитателей детских дошкольных учреждений, учителей средних школ, лицеев, преподавателей колледжей, профессиональных училищ, вузов, педагогов внешкольных и других воспитательных учреждений, сотрудников Министерства образования и его структурных подразделений.

День работников уголовного розыска Кыргызской Республики

История возникновения подразделения берет свое начало с 1918 года, когда 5 октября коллегия НКВД РСФСР утвердила положение о советском уголовном розыске, в котором указывалось, что УР создается «для охраны революционного порядка путем негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с бандитизмом».

Сотрудники службы ежегодно раскрывают почти 70 процентов уголовных дел: убийства, разбои, занимаются поиском без вести пропавших граждан и преступников.

День Оша

Фото пресс-службы Оша. Южная столица празднует день города, 2017 год

Ош — один из древнейших центральноазиатских городов. Точная дата его возникновения неизвестна, но постановлением государственной администрации города от 23 марта 2001-го установлено ежегодное проведение Дня города 5 октября.

В этот день во всех парках и скверах проводятся праздничные мероприятия.

В районе села Нура произошло сильное землетрясение

Фото reporter.kg. Село Нура после землетрясения

В 2008 году в 21.52 подземные толчки силой 8 баллов по шкале Рихтера унесли жизни 75 человек, из которых 42 оказались детьми. Было разрушено 144 здания. В больницы попали 93 ребенка и 49 взрослых. Землетрясение также ощущалось в Таджикистане, Узбекистане и Китае.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Абдухалим Раимжанов

Фото из интернета. Абдухалим Раимжанов

Родился 5 октября 1943 года в селе Уч-Коргон Баткенской области. Советский, кыргызский гематолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель гематологической службы Кыргызской Республики, создатель Кыргызского научного центра гематологии, заслуженный врач Киргизской ССР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики, академик НАН КР.

Подготовил доктора и 12 кандидатов наук. Автор 305 научных трудов, в том числе 14 монографий и 34 учебно-методических рекомендаций.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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