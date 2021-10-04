В Китае предупредили о появлении нового «вируса Х»

В Китае предсказали появление нового «вируса Х». Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на главу китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу.

«Мир столкнулся не только с пандемией коронавируса, но и с рядом других проблем, таких как инфодемия, когда актуальная информация и дезинформация переплетаются. Это рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать», — отметил специалист.

Гао Фу подчеркнул, что в будущем мир обязательно столкнется с так называемым вирусом Х, характеристики которого пока никому не известны и который может возникнуть в любом месте и в любое время.

«Для будущего человечества нужно работать над решением проблемы вместе. Поэтому предлагаю «принцип четырех C»: сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — подчеркнул эксперт.