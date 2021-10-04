Для зараженных COVID-19 свободны 296 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 296 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 4 октября:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 281;

Национальный хирургический центр — 7;

Клинический родильный дом № 2 — 8.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 178 тысяч 783 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.