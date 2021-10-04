14:38
USD 84.80
EUR 98.20
RUB 1.16
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 296 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 296 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 4 октября:

  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 281;
  • Национальный хирургический центр — 7;
  • Клинический родильный дом № 2 — 8.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 178 тысяч 783 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209196/
просмотров: 113
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19. Минздрав КР готовится к новому штамму — нигерийскому
COVID-19 в мире. Заразились более 234,8 миллиона, умерли более 4,8 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
Коронавирусом болеют 1 тысяча 152 человека, 167 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 43 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 178 783
Четвертые сутки подряд в КР не регистрируют летальных случаев от коронавируса
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
Коронавирусом болеют 1 тысяча 179 человек, 168 — в тяжелом состоянии
В КР выявили 60 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 178 740
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси В Бишкеке сегодня снова митинговали водители такси
Медцентр заставляют сменить вывеску и&nbsp;написать на&nbsp;кыргызском языке Медцентр заставляют сменить вывеску и написать на кыргызском языке
&laquo;Электрические станции&raquo; закупают боевое оружие и&nbsp;патроны «Электрические станции» закупают боевое оружие и патроны
Водитель маршрутки &#8470;&nbsp;203, вытолкнувший женщину с&nbsp;ребенком, уволен Водитель маршрутки № 203, вытолкнувший женщину с ребенком, уволен
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса «Керемет Банк» запускает программу беспроцентного кредитования бизнеса
Инновационный метод лечения рака простаты в&nbsp;Acıbadem Инновационный метод лечения рака простаты в Acıbadem
MegaCom поздравил соотечественников с&nbsp;Международным днем пожилых людей MegaCom поздравил соотечественников с Международным днем пожилых людей
Боливар кыргызской промышленности не&nbsp;вывезет ношу. Эксперт о&nbsp;тарифной политике Боливар кыргызской промышленности не вывезет ношу. Эксперт о тарифной политике
4 октября, понедельник
14:29
Милиция начала досудебное производство по ДТП с родителями Рыспека Акматбаева Милиция начала досудебное производство по ДТП с родител...
14:07
Для зараженных COVID-19 свободны 296 коек в медучреждениях Бишкека
13:53
Сына депутата Самата Ибраева до сих пор не экстрадировали в Кыргызстан
13:45
Из-за забора городской прокуратуры бишкекчане лишились тротуара
13:27
Сегодня у Айсулуу Тыныбековой на чемпионате мира по борьбе первая схватка