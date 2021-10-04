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Общество

Цифра дня. Шесть человек умерли от коронавируса за неделю

За неделю, с 28 сентября по 4 октября, зарегистрировали шесть случаев смерти после заражения коронавирусом. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

По сравнению с предыдущей неделей — с 21 по 27 сентября — смертность снизилась в два раза.

На прошедшей неделе впервые за долгое время три дня подряд не фиксировалось ни одного случая смерти.

Большинство смертей зарегистрировано в Чуйской (3) области и Бишкеке (2). Еще один случай летального исхода отмечен в Баткенской области.

Отметим, что на прошедшей неделе в Оше, Ошской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях не зафиксировано ни одного летального исхода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209187/
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