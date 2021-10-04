Firefox для Android теперь стал менеджером паролей для приложений на смартфоне

Mozilla превратила Firefox для Android в менеджер паролей для всех приложений на смартфоне. Теперь, чтобы сработало автоматическое заполнение пароля в Twitter или Instagram, не требуется открывать веб-версию.

Организация Mozilla объявила о выпуске новой версии браузера Firefox для Android с большими изменениями в отношении хранения паролей.

По словам экспертов, главной изюминкой Firefox 93 для Android стала функция встроенного менеджера паролей, он работает по всей системе. С помощью сохраненных в Firefox паролей можно автоматически входить в учетные записи других приложений, например Twitter или Instagram.

Как подчеркивают разработчики, открывать веб-версии при этом не понадобится, логин и пароль автоматически введутся прямо в приложении. При создании новой учетной записи в каком-либо приложении на смартфоне эти данные можно будет сразу сохранить в браузере Firefox, а затем они автоматически синхронизируются между мобильной и десктопной версией Firefox. Также предусмотрена поддержка биометрической аутентификации — вход в аккаунты возможен с помощью сканера отпечатков пальцев или распознавания лица.