На 80-м году жизни ушел из жизни ветеран дипломатической службы Марат Саралинов

Безвременно скончался ветеран дипломатической службы Кыргызстана, Чрезвычайный и Полномочный Посол, профессор Марат Саралинов. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Марату Саралинову было 80 лет. Родился во Фрунзе. Выпускник факультета иностранных языков Кыргызского государственного университета. Продолжил образование в Московском институте иностранных языков имени Мориса Тореза, а в 1972 году был принят в Высшую дипломатическую школу МИД СССР.

Трудовую деятельность в системе дипломатической службы СССР начал в 1969-м. В возрасте 28 лет стал генеральным секретарем МИД Киргизской ССР, в 1974 году был назначен на должность вице-консула Генерального консульства СССР в Александрии (Египет). В 1976-м Марата Саралинова перевели на политическую должность в посольство СССР в Каире. В 1981 году стал заместителем председателя Киргизского общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами, в 1984-м — главным советником МИД Киргизской ССР. Позже, в 1986 году, стал консулом СССР в Нигерии.

Фото МИД. Марат Саралинов

В 1991-м Марата Саралинова назначили заместителем министра иностранных дел. В ноябре 1996 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Китайской Народной Республике. В 2001-м продолжил работу в администрации президента КР. В 2002 году назначен генеральным консулом Кыргызстана в Дубае.

Принимал активное участие в работе многих международных организаций, многосторонних совещаниях и конференциях, представляя и отстаивая интересы Кыргызстана.

С 2005 по 2021 год работал в Дипломатической академии МИД на должности профессора; на кафедре «Дипломатическая и консульская служба» Маратом Саралиновым были разработаны учебные программы, издано учебное пособие на русском и кыргызском языках по этой дисциплине.

Награжден государственными наградами: медаль «За трудовую доблесть», медаль «Данк», памятная медаль «Манас-1000» и Почетная грамота КР, значок «Отличник образования КР».

Руководство и коллектив центрального аппарата Министерства иностранных дел Кыргызстана, загранучреждений и подведомственных организаций системы органов дипломатической службы Кыргызстана выражают глубокие соболезнования родным и близким Марата Саралинова в связи с его безвременным уходом из жизни.