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Общество

Брат Камчыбека Ташиева наградил боксеров и участников боев без правил

Младший брат председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева Шайирбек наградил спортсменов села Барпы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Откурбек Рахманов.

По его словам, мероприятие прошло накануне.

«На прошлой неделе боксеры, участники боев без правил и борьбы на поясах в спорткомплексе «Тай-Мурас» победили на республиканских и международных соревнованиях. В связи с этим в селе прошло их награждение. Шайирбек Ташиев вручил спортсменам, а также их тренерам денежные призы», — пишет Откурбек Рахманов.

На мероприятии также присутствовали полпред Джалал-Абадской области Абсаттар Сыргабаев, Айбек Маткеримов и жители села.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209098/
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