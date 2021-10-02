Медцентр заставляют сменить вывеску и написать на кыргызском языке

Прокуратура и Чуйский айыл окмоту требуют от медицинского центра сменить вывеску «Лаборатория Бонецкого» и написать на государственном языке. Об этом говорится в письме, которое накануне получили в медучреждении.

Сотрудники районной прокуратуры, а также айыл окмоту провели проверку среди предпринимателей, чтобы выяснить, как исполняется Закон «О государственном языке».

В результате они выявили, что в медцентре «Диана» наружная надпись «Лаборатория Бонецкого» написана только на официальном языке.

Фото Facebook. Из публикации Чолпон Сыдыковой

«В законе о госязыке указано, что в Кыргызской Республике вывески, объявления, прейскуранты и другая наглядная информация оформляются сначала на государственном языке, затем на официальном, а в необходимых случаях также и на других языках», — говорится в сообщении.

В связи с этим медицинскому центру «Диана» рекомендовали за 14 дней написать вывеску «Лаборатория Бонецкого» и на кыргызском языке, а не только на русском.