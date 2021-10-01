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Общество

Минэнерго: Электроэнергию в медучреждения будут подавать бесперебойно

Подача электроэнергии в отделения реанимации и хирургии, а также в другие отделения первой категории медицинских учреждений, будет обеспечена бесперебойно. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и промышленности.

«Этот вопрос находится под особым контролем. Наше ведомство отвечает за доставку электроэнергии до трансформаторов медицинских учреждений. В свою очередь администрация объектов несет ответственность за работу трансформатора и предоставление дополнительных генераторов», — говорится в сообщении.

Отметим, в соцсетях обсуждается случай со смертью женщины. Одна из пользовательниц Twitter написала: «Маме написали, что умерла коллега. Она была подключена к кислородному аппарату. Когда отключили свет, генератор не сработал и она просто задохнулась. Отключение света — это не про то, чтобы ложиться спать в 22.00».

Позже она уточнила, что женщина якобы умерла дома, а не в медучреждении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209046/
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