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Общество

В Бишкеке фонари горят днем. В мэрии сообщили телефон, куда можно жаловаться

В пресс-службе мэрии ответили читателям 24.kg, которые сообщили о горящих днем фонарях.

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По ее информации, сотрудники МП «Бишкексвет» основные работы по ревизии уличного освещения проводят в светлое время суток, для этого включаются отдельные каскады системы наружного освещения. Энергетики меняют перегоревшие лампы, выполняют ревизию контактных соединений.

По технике безопасности работы необходимо проводить в дневное время при включенном уличном освещении.

«Существующая схема электропитания сетей уличного освещения города не предусматривает подачи или снятия напряжения на определенном участке, поэтому свет может гореть одновременно на нескольких улицах, имеющих единую точку подключения сети», — отметили в мэрии.

Пресс-служба сообщила, если вы подозреваете, что на улице зря тратят электричество, то можете позвонить в аварийно-диспетчерскую службу МП «Бишкексвет» по телефонам: 0312463089, 576351 или на WhatsApp по номеру 0777902115 (круглосуточно).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209032/
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