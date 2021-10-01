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Общество

Москва сообщает о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе

Москва получает сообщения о стягивании Таджикистаном и Афганистаном войск к общей границе и призывает Душанбе и Кабул к поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования ситуации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя МИД РФ Алексея Зайцева.

«С обеспокоенностью наблюдаем за нарастанием напряженности в таджикско-афганских отношениях на фоне обоюдных резких заявлений лидеров двух стран. Появились сообщения о стягивании сторонами вооруженных сил к общей границе. По информации движения талибов, только в приграничной афганской провинции Тахар размещены десятки тысяч бойцов спецподразделений», — заявил он.

В этой связи Алексей Зайцев отметил, что Москва призывает Душанбе и Кабул к «поиску взаимоприемлемых вариантов урегулирования сложившейся ситуации».

«Талибан» пригрозил Таджикистану «противодействием», если государство будет вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Причиной стало выступление президента РТ Эмомали Рахмона на Генассамблее ООН, в котором он обвинил новые власти Афганистана в нарушении прав человека, а также поддержал антиталибское сопротивление в Панджшере.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/209011/
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