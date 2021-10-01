«Кумтор» продолжает помогать подопечным Нижне-Серафимовского дома престарелых

Компания «Кумтор» продолжает помогать Нижне-Серафимовскому дому для пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

По ее данным, в Международный день пожилых людей, который отмечается сегодня, 1 октября, представители ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК) доставили в Нижне-Серафимовский дом для пожилых нескоропортящиеся продукты питания. Их хватит на месяц. Помощь оказана в виде муки (800 кг), сахара (600 кг), гречки (620 кг), риса (620 кг), пшена (620 кг), макарон (620 кг), растительного масла (300 литров), чая (20 кг), рыбных консервов (330 шт.) и тушенки (332 банки) на общую сумму 324 тысячи сомов.

Отмечается, что с просьбой ранее в «Кумтор» обратился директор социального учреждения Бактыбек Джунушев.

«В настоящее время утвержденная норма питания на одного человека составляет 100 сомов в день. В связи с ростом цен на продукты питания обеспечить подопечных социального учреждения физиологическими нормами питания, согласно установленному финансированию, стало очень сложно. Поскольку необходимую помощь невозможно оказать в рамках разовой передачи продуктовых наборов, комитет по спонсорской и благотворительной помощи КГК в целях долговременной поддержки пожилых и лиц с ограниченными возможностями здоровья одобрил закупку продуктов питания для Нижне-Серафимовского дома. Продуктами питания компания будет обеспечивать стариков в течение ближайших трех месяцев. Список и количество необходимых продуктов предоставило руководство социального учреждения», — говорится в сообщении.

Руководство Нижне-Серафимовского дома для пожилых поблагодарило внешнего управляющего Тенгиза Болтурука за помощь, внимание и заботу о старшем поколении.

«Это уже третья крупная благотворительная акция поддержки данному социальному заведению, оказанная «Кумтором». Ранее Тенгиз Болтурук предоставил в пользование Нижне-Серафимовскому дому комфортабельный микроавтобус «Тойота Хайс». Подопечные соцучреждения теперь имеют возможность посещать медицинские учреждения. Тогда же внешний управляющий обещал, что «Кумтор» устранит самую главную проблему — отсутствие нормального водоснабжения. В июле компания подарила Нижне-Серафимовскому дому для пожилых новый тракторный самосвальный прицеп и восемь однотонных емкостей для доставки чистой воды из ближайших источников. В скором времени КГК приступит к реализации проекта по бурению скважины, посредством которой учреждение будет обеспечено питьевой водой», — рассказали в пресс-службе.

Нижне-Серафимовское социальное учреждение расположено в Иссык-Атинском районе Чуйской области и существует с 1936 года. На сегодня здесь проживает 304 человека, из них 195 мужчин и 109 женщин.