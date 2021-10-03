Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинофестиваль

7-10 октября. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6-10 октября. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

23 сентября — 7 октября. Выставка художников из Оша

Исмаил Урманов, Кубанычбек Мамарайимов, Мухтар Ысмайылов — имена известные в южной столице. У каждого из них свой путь в искусстве, свое миропонимание и неповторимый почерк. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

29 сентября — 12 октября. Выставка «Творческий тандем»

Третья экспозиция из цикла тематических выставок, приуроченных к 30-летнему юбилею галереи. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

2-16 октября. Персональная выставка Маратбека Шарафидина

На выставке представлены театральные эскизные проекты, станковая живопись и театральные костюмы по эскизам народного художника Кыргызской Республики.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

7 октября. Кинопремьеры

«Пушистые спасатели» (мультфильм). Мэгги после таинственного исчезновения своего мужа случайно спасает на глазах у всего города малыша-недотепу, который возомнил себя супергероем. Восторженная толпа тут же объявляет Мэгги Чудо-женщиной. Выяснив, что звездный статус дает ей доступ к полицейским архивам, она начинает поиски оставшихся ключей к разгадке местонахождения ее любимого.

«Не время умирать» (боевик). Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием.

«Мама: Возвращение из тьмы» (ужасы). Клэр возвращается в свой родной город после смерти матери и обнаруживает, что в доме ее детства происходят мистические события, навевающие ужас. Весь город охвачен страхом — местные жители сбегают. Клэр решает встретиться лицом к лицу с призраком своей умершей матери, чтобы спасти город от нечисти.

«Суперзвезда» (комедия). Журналистка Франс де Мер лезет во все горячие точки и хамит президенту на пресс-конференциях. Ее популярность растет так стремительно, что она получает собственное ток-шоу на главном канале страны. Но однажды что-то ломается в ее бурной гламурной жизни. Она бросает работу и в поисках уединения отправляется в швейцарский spa. Но когда акула шоу-бизнеса прекращает охоту, она сама становится лакомой добычей.

8 октября. Quiz Night, посвященный Международному дню девочек

Участников и гостей игры ждут приятные подарки и праздничный фуршет.

Park Hotel, 18.00.

8-10 октября. Фестиваль российского кино

Все фильмы Russian Film Festival будут показаны на русском языке с кыргызскими субтитрами. В пятницу представят ленту «Пальма».

Кинотеатр «Ала-Тоо», 18.30.