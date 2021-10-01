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Общество

Глава кабмина недоволен. Разрушенные дома в Баткене не удалось завершить в срок

Состоялось очередное расширенное заседание Государственной комиссии по восстановлению и развитию приграничных сел Баткенской области, пострадавших в результате событий на кыргызско-таджикском участке государственной границы 28-30 апреля 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Председатель кабмина Улукбек Марипов подверг критике работу Госагентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Сегодня уже середина осени, в ближайшие дни ожидается похолодание, однако работа по полному восстановлению государственного и частного имущества до сих пор не завершена. Финансовые средства были выделены в полном объеме, надо приложить максимальные усилия для завершения всех строительных работ», — подчеркнул Улукбек Марипов.

Отметим, кабмину удалось построить в срок разрушенные дома только в Лейлекском районе. Строительства 40 домов в Баткенском районе до сих пор не завершили. Около 18 семей продолжают жить в палатках.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208972/
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