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Общество

В Бишкеке проходит 10-й Международный форум DIGITAL FEST — 2021

В Бишкеке проходит 10-й Международный форум DIGITAL FEST — 2021. Он проводится в рамках недельной программы Digital Week, посвященной развитию креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса страны.

Глава Минцифры Дастан Догоев отметил, что мероприятие собрало самую креативную и яркую аудиторию цифровых лидеров и экспертов из разных стран.

«Многие из нас давно уже живут онлайн. Общаются, учатся, совершают онлайн-покупки, выстраивают бизнес, получают образование. И в государственном секторе пришли к осознанию важности концентрации усилий для реализации цировых преобразований», — сказал Дастан Догоев.

Спикерами на форуме выступают эксперты из TikTok, Voskhod Agency, Myata, Mail.Ru, Lights Creative Group, «Сбербанк Казахстан», Eskimi, Imarat Progress. Они делятся последними digital-трендами и рассказывают, как работать в режиме новой цифровой реальности и добиваться больших успехов в продвижении брендов. А также дают участникам для этого практические инструменты.

Основатель DIGITAL FEST Айбек Куренкеев отметил, что за два месяца до фестиваля запустили конкурс Digital Fest Awards в семи номинациях:

  • «Лучший digital-ролик»;
  • «Digital-кампания года»;
  • «Рекламный digital web-banner»;
  • «Digital-кампании с блогерами»;
  • «Вирусная digital-кампания»;
  • «Креативный пресс-релиз в digital»;
  • «Приз зрительский симпатий».

«В этом году создана первая премия в области DIGITAL-маркетинга и цифровой экономики Кыргызстана. Сегодня будем награждать победителей конкурса. Особо подчеркну, что состав жюри состоял полностью из независимых и зарубежных экспертов. Думаю, фестиваль даст стимул и мотивацию для специалистов креативной, цифровой экономики», — заключил Айбек Куренкеев.

Организаторами фестиваля являются digital-агентство I do marketing и образовательный проект Digital Academy при поддержке министерства Цифрового развития КР и ОФ «Гражданская инициатива интернет политики».

DIGITAL FEST в соцсетях: Instagram, Facebook.

ИА «24.kg» — медиапартнер DIGITAL FEST — 2021.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208966/
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