В Бишкеке проходит 10-й Международный форум DIGITAL FEST — 2021. Он проводится в рамках недельной программы Digital Week, посвященной развитию креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса страны.
Глава Минцифры Дастан Догоев отметил, что мероприятие собрало самую креативную и яркую аудиторию цифровых лидеров и экспертов из разных стран.
«Многие из нас давно уже живут онлайн. Общаются, учатся, совершают онлайн-покупки, выстраивают бизнес, получают образование. И в государственном секторе пришли к осознанию важности концентрации усилий для реализации цировых преобразований», — сказал Дастан Догоев.
- «Лучший digital-ролик»;
- «Digital-кампания года»;
- «Рекламный digital web-banner»;
- «Digital-кампании с блогерами»;
- «Вирусная digital-кампания»;
- «Креативный пресс-релиз в digital»;
- «Приз зрительский симпатий».
«В этом году создана первая премия в области DIGITAL-маркетинга и цифровой экономики Кыргызстана. Сегодня будем награждать победителей конкурса. Особо подчеркну, что состав жюри состоял полностью из независимых и зарубежных экспертов. Думаю, фестиваль даст стимул и мотивацию для специалистов креативной, цифровой экономики», — заключил Айбек Куренкеев.
Организаторами фестиваля являются digital-агентство I do marketing и образовательный проект Digital Academy при поддержке министерства Цифрового развития КР и ОФ «Гражданская инициатива интернет политики».
DIGITAL FEST в соцсетях: Instagram, Facebook.
ИА «24.kg» — медиапартнер DIGITAL FEST — 2021.