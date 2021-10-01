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Общество

Маленькая Имома победила рак. Но ей нужна пластическая операция

Маленькая Имома победила рак крови. Но ей нужна пластическая операция. Об этом в Facebook сообщила директор Первого детского хосписа Ольга Труханова.

По ее словам, до 5 октября необходимо собрать 50 тысяч сомов.

«У Имомы был рак крови, благодаря усилиям врачей и огромной веры бабушки и родителей девочка вышла в ремиссию. Но болезнь оставила следы. Имоме нужно сделать пластическую операцию, реконструкцию носа и неба», — написала она.

По словам Ольги Трухановой, местные врачи смогут это сделать в два этапа.

«Имома настояла, чтобы в этом году пойти в школу офлайн, хотя семья очень переживала и хотела, чтобы она училась дома, чтобы не чувствовала насмешек и издевательств. Но девочка очень коммуникабельная, ее полюбили и учителя, и одноклассники», — добавила Ольга Труханова.

Реквизиты для желающих помочь:

Банк «Бай Тушум»
KGS 1371040001440439
БИК 137001

Optima 4169585348851543

ЗАО «КИКБ»
Расчетный Счет KGS: 1280096037288596
БИК 128009

«Элсом» 0559647457.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208904/
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