Маленькая Имома победила рак. Но ей нужна пластическая операция

Маленькая Имома победила рак крови. Но ей нужна пластическая операция. Об этом в Facebook сообщила директор Первого детского хосписа Ольга Труханова.
По ее словам, до 5 октября необходимо собрать 50 тысяч сомов.
«У Имомы был рак крови, благодаря усилиям врачей и огромной веры бабушки и родителей девочка вышла в ремиссию. Но болезнь оставила следы. Имоме нужно сделать пластическую операцию, реконструкцию носа и неба», — написала она.
По словам Ольги Трухановой, местные врачи смогут это сделать в два этапа.
«Имома настояла, чтобы в этом году пойти в школу офлайн, хотя семья очень переживала и хотела, чтобы она училась дома, чтобы не чувствовала насмешек и издевательств. Но девочка очень коммуникабельная, ее полюбили и учителя, и одноклассники», — добавила Ольга Труханова.
Реквизиты для желающих помочь:
Банк «Бай Тушум»
KGS 1371040001440439
БИК 137001
Optima 4169585348851543
ЗАО «КИКБ»
Расчетный Счет KGS: 1280096037288596
БИК 128009
«Элсом» 0559647457.