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Общество

В Кыргызстане женщин из этнических сообществ учат работать с госуслугами

В Кыргызстане презентовали результаты мини-грантового компонента для женщин из этнических сообществ. Об этом сообщили в проекте Европейского союза «Единство народа во многообразии».

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По его данным, с февраля реализуются 11 мини-грантов. Ключевое направление — расширение возможностей женщин из этнических сообществ по всему Кыргызстану, включая 40 пилотных айыл окмоту.

Инициативами охвачены более 2 тысяч кыргызстанок, их обучают продвигать госуслуги, проводить мониторинг на соответствие стандартам, повышают уровень знаний по правам человека. Женщин из уязвимых слоев населения учат правильно вести предпринимательство.

«Благодаря инициативе Ассамблеи народа Кыргызстана открылась радиостудия для создания программ по содействию и обеспечению общенационального единства, гражданского мира и межэтнического согласия в стране. Радиопрограммы выпускают на шести языках», — говорится в сообщении.

Со 120 женщинами из этнических сообществ поговорили о преимуществах медицинского страхования, стоимости полиса, программе государственных гарантий, социальных вычетах и механизмах их возврата. 407 кыргызстанок обучили правильному получению доступа к социальным и экономическим услугам, 122 женщинам предоставили бесплатную юридическую помощь и проконсультировали по вопросам социального обеспечения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208878/
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