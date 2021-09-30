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Общество

В городе Ош усилят работу по отстрелу бродячих собак

В мэрии Оша состоялось заседание противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии мэрии. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Было отмечено, что выездные мобильные группы проводят активную работу по вакцинации от коронавируса студентов в вузах и спузах. В семи высших учебных заведениях города насчитывается более 4,4 тысячи сотрудников, из которых вакцинировались 3,2 тысячи человек, или 71,3 процента. В шести среднеспециальных учебных заведениях — 284 сотрудника, из которых 69,1 процента получили вакцину.

Всем службам поручено усилить информационно-разъяснительные мероприятия о необходимости вакцинации от коронавируса.

Также рассмотрели случаи заболеваемости бешенством и сибирской язвой.

Специалистам «Ош-Тазалык» поручено усилить работу по отстрелу бродячих собак.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208857/
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