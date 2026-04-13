Проникновение и уничтожение имущества. Юрист о расстреле собак в Маевке

стория жительницы МТУ «Маевка» Татьяны Кудлай вызвала широкий общественный резонанс и разделила горожан на два лагеря. Одни сочувствуют женщине, другие считают, что многочисленные жалобы соседей являлись обоснованными. Но главным остается вопрос законности произошедшего.

Что случилось в Маевке По словам Татьяны Кудлай, в один из дней ее пригласили в местную администрацию для дачи объяснений по жалобам соседей. Пока она отсутствовала, на территорию ее дома проникли неизвестные мужчины в камуфляже и с оружием.

Фото 24.kg. Татьяна Кудлай до сих пор не может прийти в себя от случившегося

Женщина утверждает, что они вошли во двор и, возможно, даже в дом, и начали убивать собак. Часть животных находилась в доме, часть — на участке. Стрельба велась по всем, которые попадались на глаза.

Когда Татьяна Кудлай вернулась, она обнаружила во дворе и комнатах следы крови. В живых, по ее словам, осталось только две собаки. Тела животных, говорит хозяйка, нападавшие увезли с собой.

Ранее на женщину неоднократно жаловались соседи — из-за шума и запаха. Ситуацию фиксировали представители муниципалитета, в том числе вице-мэр Рамиз Алиев. Татьяна Кудлай не раз объясняла, что занимается спасением бездомных животных.

В деле с расстрелом собак есть признаки преступлений Юрист Жылдыз Сакиева считает, что в произошедшем усматривается сразу несколько серьезных нарушений закона, независимо от жалоб соседей.

По ее словам, речь о нарушении конституционных прав:

неприкосновенность жилища (статья 30 Конституции КР) — проникновение на частную территорию без согласия владельца возможно только по решению суда или в иных предусмотренных законом случаях;

неприкосновенность собственности (статья 15) — имущество не может быть изъято или уничтожено без законных оснований.

Юрист подчеркивает, что, с точки зрения законодательства, животные считаются имуществом. Соответственно, их уничтожение может квалифицироваться как умышленное повреждение чужой собственности.

Она указывает на возможные составы уголовных преступлений, а их достаточно много:

незаконное проникновение в жилище;

умышленное уничтожение имущества;

жестокое обращение с животными, особенно учитывая массовый расстрел;

возможное незаконное использование огнестрельного оружия, если факт стрельбы подтвердится.

Отдельно юрист отмечает, что вывоз тел животных не исключает состава преступления и может свидетельствовать о попытке скрыть следы.

Если к произошедшему причастны должностные лица или муниципальные службы, это может повлечь дополнительные обвинения — от превышения полномочий до организации незаконных действий.

Жалобы — не повод для самоуправства Жылдыз Сакиева подчеркивает, что даже при наличии жалоб со стороны соседей закон предусматривает четкий порядок действий: проверки, предписания, судебные разбирательства.

«Ни одна жалоба не дает права на вторжение в частную собственность и тем более на уничтожение имущества», — отмечает она.

Что дальше На момент публикации официальной позиции по поводу того, кто именно проводил отстрел, нет. В мэрии не подтвердили, но и не опровергли возможное участие в этом муниципальной службы «Тазалык».

По словам волонтеров, помогавших Татьяне Кудлай, женщина написала заявление в органы внутренних дел, сейчас проводится следствие.

Но произошедшее заставляет задуматься: а насколько эффективно в городе защищают частную собственность и соблюдают законы даже в конфликтных случаях?