Общество

Проникновение и уничтожение имущества. Юрист о расстреле собак в Маевке

стория жительницы МТУ «Маевка» Татьяны Кудлай вызвала широкий общественный резонанс и разделила горожан на два лагеря. Одни сочувствуют женщине, другие считают, что многочисленные жалобы соседей являлись обоснованными. Но главным остается вопрос законности произошедшего.

Что случилось в Маевке

По словам Татьяны Кудлай, в один из дней ее пригласили в местную администрацию для дачи объяснений по жалобам соседей. Пока она отсутствовала, на территорию ее дома проникли неизвестные мужчины в камуфляже и с оружием.

Фото 24.kg. Татьяна Кудлай до сих пор не может прийти в себя от случившегося
Женщина утверждает, что они вошли во двор и, возможно, даже в дом, и начали убивать собак. Часть животных находилась в доме, часть — на участке. Стрельба велась по всем, которые попадались на глаза.

Когда Татьяна Кудлай вернулась, она обнаружила во дворе и комнатах следы крови. В живых, по ее словам, осталось только две собаки. Тела животных, говорит хозяйка, нападавшие увезли с собой.

Ранее на женщину неоднократно жаловались соседи — из-за шума и запаха. Ситуацию фиксировали представители муниципалитета, в том числе вице-мэр Рамиз Алиев. Татьяна Кудлай не раз объясняла, что занимается спасением бездомных животных.

В деле с расстрелом собак есть признаки преступлений

Юрист Жылдыз Сакиева считает, что в произошедшем усматривается сразу несколько серьезных нарушений закона, независимо от жалоб соседей.

По ее словам, речь о нарушении конституционных прав:

  • неприкосновенность жилища (статья 30 Конституции КР) — проникновение на частную территорию без согласия владельца возможно только по решению суда или в иных предусмотренных законом случаях;
  • неприкосновенность собственности (статья 15) — имущество не может быть изъято или уничтожено без законных оснований.

Юрист подчеркивает, что, с точки зрения законодательства, животные считаются имуществом. Соответственно, их уничтожение может квалифицироваться как умышленное повреждение чужой собственности.

Она указывает на возможные составы уголовных преступлений, а их достаточно много:

  • незаконное проникновение в жилище;
  • умышленное уничтожение имущества;
  • жестокое обращение с животными, особенно учитывая массовый расстрел;
  • возможное незаконное использование огнестрельного оружия, если факт стрельбы подтвердится.

Отдельно юрист отмечает, что вывоз тел животных не исключает состава преступления и может свидетельствовать о попытке скрыть следы.

Если к произошедшему причастны должностные лица или муниципальные службы, это может повлечь дополнительные обвинения — от превышения полномочий до организации незаконных действий.

Жалобы — не повод для самоуправства

Жылдыз Сакиева подчеркивает, что даже при наличии жалоб со стороны соседей закон предусматривает четкий порядок действий: проверки, предписания, судебные разбирательства.

«Ни одна жалоба не дает права на вторжение в частную собственность и тем более на уничтожение имущества», — отмечает она.

Что дальше

На момент публикации официальной позиции по поводу того, кто именно проводил отстрел, нет. В мэрии не подтвердили, но и не опровергли возможное участие в этом муниципальной службы «Тазалык».

По словам волонтеров, помогавших Татьяне Кудлай, женщина написала заявление в органы внутренних дел, сейчас проводится следствие.

Но произошедшее заставляет задуматься: а насколько эффективно в городе защищают частную собственность и соблюдают законы даже в конфликтных случаях?

Кстати

Статьи Уголовного кодекса Кыргызской Республики, которые также могут быть применены в данном случае:

1. Жестокое обращение с животными

  • Статья 163 «Жестокое обращение с животными»

Суть: истязание животных или их умерщвление, совершенное из хулиганских побуждений или с применением садистских методов.

Отягчающие обстоятельства: если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору или в присутствии малолетних, наказание ужесточается. Это может быть штраф от 500 до 1 тысячи расчетных показателей (от 50 до 100 тысяч сомов) либо лишение свободы до пяти лет.

2. Нарушение неприкосновенности жилища

Поскольку инцидент произошел внутри дома, действия квалифицируются как незаконное вторжение.

  • Статья 190 «Нарушение неприкосновенности жилища»

Суть: проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица.

Отягчающие обстоятельства: если проникновение совершено с применением насилия или с угрозой его применения, а также с использованием оружия. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет.

3. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества

Юридически домашние животные рассматриваются как имущество владельца.

  • Статья 210 «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»

Суть: причинение значительного ущерба владельцу. Расстрел породистых или ценных для хозяев собак попадает под эту категорию.

Отягчающие обстоятельства: совершение деяния общеопасным способом (стрельба в жилом секторе). Наказание может варьироваться от крупного штрафа до лишения свободы до пяти лет.

4. Хулиганство

Использование огнестрельного оружия в жилой зоне само по себе является грубым нарушением общественного порядка.

  • Статья 280 «Хулиганство»

Суть: действия, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия или угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества.

Важное условие: хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного оружия, карается лишением свободы от пяти до семи лет.
