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Общество

Фермеры пообещали подарить главе Минсельхоза мешок кукурузы, если их не услышит

Фермеры пообещали подарить главе Минсельхоза мешок кукурузы, если он их не услышит. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщил агроном Болоткан Сыдыков.

Он отметил, что Ассоциация кукурузоводов республики не раз обращалась в министерство, в том числе и письменно. Сельхозпроизводители пытались попасть на личный прием к министру, но безрезультатно.

«Мы просим вас, Аскарбек Сапарбекович, нас улышать. Решить вопрос экспорта зерна кукурузы. Решить вопрос поливной воды. Несмотря на все ваши заверения, водохранилища сегодня пусты. Большая проблема с поливом озимых. Мы просим сократить стоимость аренды земель Государственного фонда сельхозугодий на 50 процентов и прекратить их трансформацию. Еще пять лет, и мы будем вынуждены сажать семена в асфальт. Необходимо также пересмотреть цены на удобрения, которые по сравнению с прошлым годом поднялись на 40 процентов», — обратился к министру фермер.

По словам членов ассоциации, если Аскарбек Джаныбеков не услышит их и не примет, они будут вынуждены прийти в Минсельхоз и оставить у его двери мешок кукурузы.

«Когда вы только пришли на эту должность, мы вздохнули с облегчением, так как вы сам фермер и на практике знаете о проблемах сельхозпроизводства. И именно поэтому нам непонятно, почему министерство сегодня нас попросту игнорирует», — заключил Болоткан Сыдыков.

Отметим, по заверениям сельхозпроизводителей, порядка 400 тысяч тонн урожая кукурузы в этом году могут сгнить на полях. Причина — запрет экспорта кормовых.

Напомним, временный запрет на вывоз из Кыргызстана скота и других сельхозпродуктов был введен Тилеком Токтогазиевым 19 ноября 2020 года. По замыслу автора постановления № 569, запрет должен был действовать до стабилизации и нормализации экономической ситуации в стране.

Часть ограничений позже сняли, однако в июне список запрещенного к вывозу пополнил ряд кормов и зерновых — сено, комбикорм, кукуруза, ячмень.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208829/
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