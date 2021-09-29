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Общество

Готовьте заявления и жалобы. В Кыргызстане пройдет «Караван права»

В Кыргызстане институт омбудсмена 4 октября — 4 ноября проведет «Укук кербени» («Караван права»). Об этом сообщили в секретариате акыйкатчи.

По его данным, проект посвящен Международному дню защиты прав человека, который отмечается 10 декабря.

В течение месяца руководство и представители центрального аппарата омбудсмена будут выезжать в регионы республики, где проведут встречи с гражданами. Они будут принимать заявления и жалобы, а также предоставлять необходимые юридические консультации.

Правозащитники проверят соблюдение прав и свобод в социальных и закрытых учреждениях республики.

По итогам поездки государственным органам каждой области страны будут направлены соответствующие письма с предписаниями и предложениями по обнаруженным нарушениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208676/
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