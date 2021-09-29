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Общество

Во Франции начали строительство Академии ВОЗ

В Лионе начали строительство Академии ВОЗ. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что академия — совместный проект организации и Франции. Последняя как ключевой инвестор проекта выделит на создание учебного заведения 120 миллионов евро. Завершение строительства комплекса академии намечено на 2024 год.

«По расчетам ВОЗ, к 2030-му число людей, занятых в сфере здравоохранения, достигнет в мире 350 миллионов. Обеспечить многих из них передовыми знаниями в области диагностирования и лечения болезней поможет новая академия», — отмечается в сообщении.

Обучение в академии будет проходить преимущественно дистанционно, с использованием цифровых технологий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208618/
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