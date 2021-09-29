В Аксы жителю с инвалидностью больше 16 лет не выдавали госакт на участок

В Аксыйском районе Джалал-Абадской области жителю с инвалидностью первой группы больше 16 лет по неизвестным причинам не выдавали госакт на земельный участок. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Факт установлен в ходе проведенной проверки. Выяснилось, что жителю города Кербена первой группы инвалидности К.Ю. с 2005 года по неизвестным причинам не выдан государственный акт на земельный участок площадью 0,15 гектара, зарегистрированный на имя последнего.

Для защиты его законных интересов прокуратура Аксыйского района внесла предписание об устранении нарушений законов.

На основании акта прокурорского реагирования Аксыйским филиалом ГП «Кадастр» подготовлен и выдан государственный акт К.Ю. о праве частной собственности на земельный участок.

Кроме того, выявлено что 13 несовершеннолетних, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не имеют свидетельств о рождении. При содействии надзорного органа они получили свидетельства о рождении.