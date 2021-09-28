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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Атамбаев отказался присутствовать на предварительных слушаниях по двум делам

Бывший президент Алмазбек Атамбаев отказался участвовать в предварительных слушаниях по двум уголовным делам — по школе в «Калыс-Ордо» и выдаче паспортов десяти гражданам Турции. Об этом 24.kg сообщил адвокат Замир Жоошев.

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По его словам, Алмазбек Атамбаев не хочет присутствовать на заседании в связи с ухудшением состояния здоровья.

«В эпизоде, инкриминируемом моему подзащитному по делу о незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, один том. Он выделен в отдельное производство, основное дело до сих пор находится в ГУВД Бишкека. Очередное заседание состоится 30 сентября», — сказал Замир Жоошев.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208613/
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