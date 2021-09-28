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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Таджикистан направил в Кыргызстан письмо с просьбой открыть границы

Таджикистан направил официальное письмо властям Кыргызстана о возобновлении сотрудничества и открытии границ. Об этом радио «Озоди» сообщила главный редактор еженедельника «Наклиет» Министерства транспорта Таджикистана Хандонгул Доробова.

По ее словам, на письмо кыргызская сторона еще не ответила.

«Ответа из Бишкека пока мы не получили. Таджикистан со своей стороны готов обеспечить свободное движение транспорта между странами», — отметила она.

В посольстве Таджикистана в Бишкеке сообщили радио «Озоди», что властями двух стран предпринимаются попытки к восстановлению отношений, однако раскрыть детали отказались.

Напомним, Кыргызстан закрыл границу с Таджикистаном после вооруженного нападения в Баткенскую область. Тогда пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Было сожжено более 170 домов и социальных объектов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208583/
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