Талибы перебросили тысячи военнослужащих на границу с Таджикистаном

Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что талибы отправили тысячи своих военнослужащих в афганскую провинцию Тахар, граничащую с Таджикистаном.

Забихулла Муджахид опубликовал в своем Twitter фотографии военных машин и людей в военной форме, написав, что «десятки тысяч бойцов спецназа «Армии Мансури Исламского Эмирата» были дислоцированы в Тахаре, чтобы устранить потенциальные угрозы безопасности и другие вызовы».

Dozens of special forces of the Islamic Emirate's Mansoori Army were deployed in Takhar to eliminate security and other potential threats.

Tens of thousands of special forces from

"Lashkar-e-Mansoori Islamic Emirate" were deployed to remove potential security threats & other pic.twitter.com/9OGFuCgzK7 — Zabihullah Mujahid (@Zabihullah_M3) September 25, 2021

Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном составляет более 1 тысячи 400 километров. В последнее время Таджикистан проводит совместные военные учения с Россией и другими членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вдоль линии таджикско-афганской границы, используя их для усиления пограничного контроля.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.