Талибы перебросили тысячи военнослужащих на границу с Таджикистаном

Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что талибы отправили тысячи своих военнослужащих в афганскую провинцию Тахар, граничащую с Таджикистаном.
Забихулла Муджахид опубликовал в своем Twitter фотографии военных машин и людей в военной форме, написав, что «десятки тысяч бойцов спецназа «Армии Мансури Исламского Эмирата» были дислоцированы в Тахаре, чтобы устранить потенциальные угрозы безопасности и другие вызовы».
Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном составляет более 1 тысячи 400 километров. В последнее время Таджикистан проводит совместные военные учения с Россией и другими членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вдоль линии таджикско-афганской границы, используя их для усиления пограничного контроля.
15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.