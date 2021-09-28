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Общество

Талибы перебросили тысячи военнослужащих на границу с Таджикистаном

Официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что талибы отправили тысячи своих военнослужащих в афганскую провинцию Тахар, граничащую с Таджикистаном.

Забихулла Муджахид опубликовал в своем Twitter фотографии военных машин и людей в военной форме, написав, что «десятки тысяч бойцов спецназа «Армии Мансури Исламского Эмирата» были дислоцированы в Тахаре, чтобы устранить потенциальные угрозы безопасности и другие вызовы».

Протяженность границы Таджикистана с Афганистаном составляет более 1 тысячи 400 километров. В последнее время Таджикистан проводит совместные военные учения с Россией и другими членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вдоль линии таджикско-афганской границы, используя их для усиления пограничного контроля.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении полного контроля над всей территорией Афганистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208550/
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