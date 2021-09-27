Коррупция и события в Кой-Таше. Атамбаев не намерен отвечать на вопросы суда

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания выяснилось, что в зал суда не явились несколько адвокатов обвиняемых.

Судья Азирет Медеров спросил мнения сторон о том, чтобы отложить разбирательство.

Адвокат Алмазбека Атамбаева Сергей Слесарев заявил, что его подзащитный намерен хранить молчание и не собирается отвечать на все вопросы суда.

Мама убитого сотрудника спецназа «Альфа» ГКНБ Усенбека Ниязбекова Октом Мамаева заявила, что если у обвиняемых нет адвокатов, им нужно назначить государственного защитника.

В итоге заседание перенесено на 29 сентября.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.