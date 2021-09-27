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Общество

Кыргызстан находится на пятом месте в мире по количеству хакерских атак

Кыргызстан находится на пятом месте мирового антирейтинга по количеству хакерских атак через интернет. Об этом на Центрально-Азиатском форуме по управлению интернетом сообщил коммерческий директор регионального офиса Лаборатории Касперского Валерий Зубанов.

«В первую очередь взломщиков интересуют персональные данные пользователей, информация о банковских картах, на втором месте финансовые и бизнес-организации, на третьем — государственные учреждения и стратегические объекты», — сказал он.

По словам специалиста, республика находится на 12-й позиции антирейтинга по количеству локальных заражений вредоносными программами.

«Это те случаи, когда «компьютерные вирусы» распространяются не по Сети, а через использование «зараженных» носителей — флеш-карт и прочего», — уточнил он.

Отмечается, что нередки случаи, когда злоумышленники взламывают сайты государственных организаций из хулиганских целей.

Напомним, одна из недавних попыток взлома сайта государственного ведомства произошла в феврале. Злоумышленник при помощи вредоносного программного обеспечения пытался получить доступ к сайту ГКНБ. Его вычислили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208427/
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