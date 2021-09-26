Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

28 сентября — 1 октября. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

28 сентября — 1 октября. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

10-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда

Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.

Площадь Победы, 9.00-18.30.

15-28 сентября. Выставка «Портрет художника, или Взгляд на себя»

Посетители имеют уникальную возможность, кроме картин, увидеть и автопортреты их создателей. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

Фото 24.kg

23 сентября — 7 октября. Выставка художников из Оша

Исмаил Урманов, Кубанычбек Мамарайимов, Мухтар Ысмайылов — имена известные в южной столице. У каждого из них свой путь в искусстве, свое миропонимание и неповторимый почерк. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

29 сентября — 12 октября. Выставка «Творческий тандем»

Третья экспозиция из цикла тематических выставок, приуроченных к 30-летнему юбилею галереи.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.

30 сентября. Кинопремьеры

«Веном-2» (боевик). Более чем через год после тех событий журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.

«Джим Пуговка и чертова дюжина» (фэнтези). Тучи сгущаются над тихим островом Медландия, где живут 12-летний Джим и его лучший друг — машинист Лукас. Легендарная банда пиратов «Чертова Дюжина» прознала, что дракон — миссис Зубоскрип — был покорен, и теперь клянется отомстить. Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас отправляются на своей чудо-паровой машине в опасное путешествие, где Джиму предстоит узнать правду о своем таинственном происхождении.

«Америкалык келин» (комедия). На Иссык-Куль из США приезжает девушка по имени Дженни. Она знакомится с местным парнем Эрболотом. Между ними завязывается настоящая любовь. Девушка, которая раньше не бывала в этих краях, попадает в разные ситуации: и приятные, и неприятные.

1 октября. Фестиваль «Октоберфест»

В программе конкурсы, розыгрыш призов и концерт группы The Rolls Band.

Пивоварня «Штайнброй», 18.00.