Афиша Бишкека на неделю: выставки и кинопремьеры

28 сентября — 1 октября. Постоянные выставки музея
Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.
28 сентября — 1 октября. Выставки кыргызских художников
В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.
10-30 сентября. Выставка-ярмарка цветов и меда
Представлены как комнатные растения, так и садовые, фигурки для сада, горшки и другие сопутствующие товары. Здесь же проходит и ярмарка меда.
Площадь Победы, 9.00-18.30.
15-28 сентября. Выставка «Портрет художника, или Взгляд на себя»
Посетители имеют уникальную возможность, кроме картин, увидеть и автопортреты их создателей. Подробнее
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.
23 сентября — 7 октября. Выставка художников из Оша
Исмаил Урманов, Кубанычбек Мамарайимов, Мухтар Ысмайылов — имена известные в южной столице. У каждого из них свой путь в искусстве, свое миропонимание и неповторимый почерк. Подробнее
Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.
29 сентября — 12 октября. Выставка «Творческий тандем»
Третья экспозиция из цикла тематических выставок, приуроченных к 30-летнему юбилею галереи.
«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-20.00.
30 сентября. Кинопремьеры
«Веном-2» (боевик). Более чем через год после тех событий журналист Эдди Брок пытается приспособиться к жизни в качестве хозяина инопланетного симбиота Венома, который наделяет его сверхчеловеческими способностями. Брок пытается возродить свою карьеру и берет интервью у серийного убийцы Клетуса Касади, который по воле случая становится хозяином Карнажа и сбегает из тюрьмы после неудавшейся казни.
«Джим Пуговка и чертова дюжина» (фэнтези). Тучи сгущаются над тихим островом Медландия, где живут 12-летний Джим и его лучший друг — машинист Лукас. Легендарная банда пиратов «Чертова Дюжина» прознала, что дракон — миссис Зубоскрип — был покорен, и теперь клянется отомстить. Чтобы защитить Медландию от новой угрозы, Джим и Лукас отправляются на своей чудо-паровой машине в опасное путешествие, где Джиму предстоит узнать правду о своем таинственном происхождении.
«Америкалык келин» (комедия). На Иссык-Куль из США приезжает девушка по имени Дженни. Она знакомится с местным парнем Эрболотом. Между ними завязывается настоящая любовь. Девушка, которая раньше не бывала в этих краях, попадает в разные ситуации: и приятные, и неприятные.
1 октября. Фестиваль «Октоберфест»
В программе конкурсы, розыгрыш призов и концерт группы The Rolls Band.
Пивоварня «Штайнброй», 18.00.