В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 403 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 850 человек, в больницах — 553. В том числе 44 человека — в крайне тяжелом состоянии, 168 — в тяжелом. Состояние 339 больных (или 61,3 процента) оценивают как средней тяжести, два пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 96 человек, из них в Бишкеке — 50, Чуйской области — 21, Таласской — 5, Нарынской — 1, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 7.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 172 тысячи 565 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.