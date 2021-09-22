Кыргызстанец сделал карту центра Бишкека для популярного шутера Counter-Strike

Фанаты игры Counter-Strike теперь смогут попробовать себя в сражениях в виртуальном центре столицы Кыргызстана. Дизайнер и разработчик игр Байыш Касымов сделал карту, копирующую бишкекскую центральную площадь Ала-Тоо.

«Карту de_bishkek делал в одиночку. На ее разработку ушла неделя. Давно играю в CS:GO и подумал, что было бы круто создать карту Бишкека и играть на ней. Сложности были при ее добавлении в мастерскую игры. Но эту проблему решил быстро», — рассказал он 24.kg.











Для справки

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) — многопользовательская компьютерная игра, разработанная компаниями Valve и Hidden Path Entertainment. Как и в остальных играх серии, в Counter-Strike: Global Offensive игроки делятся на две команды: террористов и подразделений специального назначения, после чего сражаются друг с другом в серии раундов, по результатам которых определяется команда-победитель. Игроку доступны разные режимы игры, меняющие условия поединка между командами, а также игра с ботами.