15:47
USD 87.30
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Манас снова на центральной площади Ала-Тоо. Как он выглядит и что изменилось

На центральной площади Бишкека установлен новый памятник легендарному Манасу. Скульптура уже водружена на массивный постамент и сразу привлекла внимание горожан — не только масштабом, но и тем, как изменился сам образ эпического героя.

Если прежний Манас, появившийся на площади в 2011 году, просто сидел на лошади, то в новой версии он мчится вперед на вставшем на дыбы боевом коне, с поднятым знамением в руке и решительным взглядом. Этот образ значительно более динамичен и воинственен — как и подобает великому полководцу, символу силы и единства кыргызского народа.

Многие заметили, что теперь Манас выглядит именно так, каким его описывают в эпосе — не наблюдателем, а действующим героем. Появление нового памятника вызвало живой отклик в соцсетях: кто-то восторгался проработкой деталей, кто-то сравнивал с предыдущей версией, а кто-то — просто радовался, что герой наконец «встал на коня».

Установка монумента проходит в рамках масштабной реконструкции площади Ала-Тоо. Официальное открытие памятника запланировано на 31 августа. Кстати, до сих пор неизвестна судьба прежнего памятника Манасу. Редакция 24.kg неоднократно направляла запросы в профильные госструктуры, однако внятного ответа о его дальнейшей участи так и не получила. Где сейчас находится прежний Манас, остается загадкой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337709/
просмотров: 404
Версия для печати
Материалы по теме
На площади Ала-Тоо начали установку памятника Манасу
Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
«Курама жыйып журт кылдым»: на новом постаменте Манасу появятся строки из эпоса
Стало известно, каким будет Манас на площади Ала-Тоо
Ночью на площади Ала-Тоо начали устанавливать новый памятник Манасу — он другой
Люди ходят в трусах. Мэр о том, почему не установил статую Манаса в Балыкчи
Островок прохлады. Где бишкекчане спасаются от жары
Реконструкция постамента Манаса и малая арена Омурзакова: как идет строительство
В Таласской области появился памятник Бакаю-ата — легендарному герою «Манаса»
В аэропорту «Манас» появился третий телескопический трап
Популярные новости
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
На&nbsp;Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от&nbsp;незаконных поборов На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
МЧС открыло пансионат &laquo;Асыл-Таш&raquo;, ранее принадлежавший Равшану Джеенбекову МЧС открыло пансионат «Асыл-Таш», ранее принадлежавший Равшану Джеенбекову
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; первым в&nbsp;КР внедрил цифровую систему оплаты услуг &laquo;АБиллинг&raquo; «Айыл Банк» первым в КР внедрил цифровую систему оплаты услуг «АБиллинг»
Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и&nbsp;сохранить доступ к&nbsp;аккаунту Участились взломы WhatsApp: как защитить себя и сохранить доступ к аккаунту
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
28 июля, понедельник
15:45
Алия Шагиева — бунтарка в семье президента: о разводе, творчестве и свободе Алия Шагиева — бунтарка в семье президента: о разводе,...
15:28
Манас снова на центральной площади Ала-Тоо. Как он выглядит и что изменилось
15:19
Задержаны экс-глава муниципального предприятия Каракола и глава стройкомпании
15:18
Десятки рейсов «Аэрофлота» отменены: хакерская атака на серверы авиакомпании
15:09
Перемирие. В Малайзии начались переговоры между Таиландом и Камбоджей