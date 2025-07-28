Манас снова на центральной площади Ала-Тоо. Как он выглядит и что изменилось

На центральной площади Бишкека установлен новый памятник легендарному Манасу. Скульптура уже водружена на массивный постамент и сразу привлекла внимание горожан — не только масштабом, но и тем, как изменился сам образ эпического героя.

Если прежний Манас, появившийся на площади в 2011 году, просто сидел на лошади, то в новой версии он мчится вперед на вставшем на дыбы боевом коне, с поднятым знамением в руке и решительным взглядом. Этот образ значительно более динамичен и воинственен — как и подобает великому полководцу, символу силы и единства кыргызского народа.

Многие заметили, что теперь Манас выглядит именно так, каким его описывают в эпосе — не наблюдателем, а действующим героем. Появление нового памятника вызвало живой отклик в соцсетях: кто-то восторгался проработкой деталей, кто-то сравнивал с предыдущей версией, а кто-то — просто радовался, что герой наконец «встал на коня».

Установка монумента проходит в рамках масштабной реконструкции площади Ала-Тоо. Официальное открытие памятника запланировано на 31 августа. Кстати, до сих пор неизвестна судьба прежнего памятника Манасу. Редакция 24.kg неоднократно направляла запросы в профильные госструктуры, однако внятного ответа о его дальнейшей участи так и не получила. Где сейчас находится прежний Манас, остается загадкой.