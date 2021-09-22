Для зараженных COVID-19 свободны 424 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 424 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 22 сентября:

Республиканская клиническая инфекционная больница — 270;

Национальный хирургический центр — 6;

Городская клиническая больница № 6 — 72;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 76.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 177 тысяч 941 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.