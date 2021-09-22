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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 229,5 миллиона, умерли более 4,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 469 тысяч 598 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 229 миллионов 513 тысяч 803 человека. Больше всего зараженных в США (42 миллиона 410 тысяч 289), Индии (33 миллиона 504 тысячи 534), Бразилии (21 миллион 259 тысяч 122), Франции (7 миллионов 54 тысячи 198), Великобритании (7 миллионов 531 тысяча 922), России (7 миллионов 208 тысяч 241), Турции (6 миллионов 904 тысячи 255), Аргентине (5 миллионов 243 тысячи 231), Иране (5 миллионов 459 тысяч 796), Колумбии (4 миллиона 942 тысячи 622), Испании (4 миллиона 935 тысяч 534), Италии (4 миллиона 641 тысяча 890) и Германии (4 миллиона 162 тысячи 437).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 707 тысяч 676. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 158 человек. В том числе в США всего скончались 678 тысяч 405 человек, Бразилии — 591 тысяча 440, Индии — 445 тысяч 385, Мексике — 271 тысяча 765, России — 196 тысяч 235, Великобритании — 135 тысяч 793 и Италии — 130 тысяч 421.

В Кыргызстане зарегистрировали 177 тысяч 941 случай заражения коронавирусом, Казахстане — 941 тысяча 476, Узбекистане — 169 тысяч 467, Таджикистане — 17 тысяч 484.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207913/
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