В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 404 человека. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 862 человека, в больницах — 542. В том числе 49 человек — в крайне тяжелом состоянии, 165 — в тяжелом. Состояние 327 больных (или 60,3 процента) оценивают как средней тяжести, один пациент находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 100 человек, из них в Бишкеке — 45, Чуйской области — 24, Ошской — 4, Таласской — 2, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 17, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 172 тысячи 469 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.