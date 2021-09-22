В Кыргызстане за сутки выявили 72 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 37 случаев, Оше — 1, Чуйской области — 6, Ошской − 1, Таласской — 4, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 14, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 3.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 177 тысяч 941 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.