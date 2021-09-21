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Общество
Сюжет: COVID-19

Первый операционный центр по чрезвычайным ситуациям открыли в Кыргызстане

Правительство США и ВОЗ оказали техническую поддержку Кыргызстану в открытии первого операционного центра по чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения. Об этом сообщили в страновом офисе ВОЗ в Кыргызстане.

По его данным, сегодня прошло его официальное открытие. «Центр призван координировать ответные меры в чрезвычайных ситуациях, связанных со здоровьем населения. Они также известны как «оперативные», «ситуационные центры» и «командные пункты». Главная их задача — обеспечить своевременный обмен информацией и ее анализ, стратегическую координацию для эффективного реагирования во время чрезвычайных ситуациях. Помимо прочего, данный центр ускорит обмен информацией через цифровые решения и поможет гармонизировать связь с общественностью», — отметили в офисе.

USAID и ВОЗ оказали содействие в приобретении необходимого оборудования и разработке специальной информационной системы — интегрированной эпидемиологической платформы. Общая стоимость помощи составила около $100 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207841/
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