COVID-19. В Казахстане выявили штамм Eta

В Казахстане обнаружили нигерийский штамм коронавируса эта (Eta). Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

По его данным, министерство провело генетическое исследование коронавирусной инфекции методом секвенирования положительных лабораторных образцов, полученных от зараженных COVID-19 в июле-августе. В итоге установлена циркуляция штаммов дельта (индийский), альфа (британский), уханьский и эта.

«Циркуляция штамма эта установлена в четырех регионах: Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской областях и Нур-Султане», — написал Алексей Цой.

Он добавил, что о появлении этого штамма стало известно в декабре 2020 года. Первые случаи заболевания выявлены в Нигерии и Великобритании. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 15 сентября 2021-го эта-штамм выделен в 77 странах мира. И по категории ВОЗ

относится к штаммам, требующим «наблюдения».

«Клинические признаки такие же, как и у штаммов альфа (британский) и бета (южноафриканский): высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса, более тяжелое заболевание и другие», — добавил министр.