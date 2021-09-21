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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 229 миллионов, умерли более 4,6 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 542 тысячи 158 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 229 миллионов 44 тысячи 205 человек. Больше всего зараженных в США (42 миллиона 286 тысяч 531), Индии (33 миллиона 47 тысяч 419), Бразилии (21 миллион 247 тысяч 667), Франции (7 миллионов 45 тысяч 422), Великобритании (7 миллионов 464 тысячи 791), России (7 миллионов 500 тысяч 734), Турции (6 миллионов 874 тысячи 917), Аргентине (5 миллионов 241 тысяча 394), Иране (5 миллионов 442 тысячи 232), Колумбии (4 миллиона 942 тысячи 249), Испании (4 миллиона 935 тысяч 534), Италии (4 миллиона 638 тысяч 516) и Германии (4 миллиона 155 тысяч 160).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 699 тысяч 518. За сутки показатель вырос на 8 тысяч 186 человек. В том числе в США всего скончались 676 тысяч 59 человек, Бразилии — 590 тысяч 955, Индии — 445 тысяч 133, Мексике — 271 тысяча 765, России — 195 тысяч 438, Великобритании — 135 тысяч 589 и Италии — 130 тысяч 354.

В Кыргызстане зарегистрировали 177 тысяч 869 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 939 тысяч 65, Узбекистане — 168 тысяч 938, Таджикистане — 17 тысяч 484.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207787/
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