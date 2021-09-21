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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеет 1 тысяча 436 человек, 220 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 436 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 865 человек, в больницах — 571. В том числе 51 человек — в крайне тяжелом состоянии, 169 — в тяжелом. Состояние 349 больных (или 61,1 процента) оценивают как средней тяжести, два пациента находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 108 человек, из них в Бишкеке — 47, Чуйской области — 10, Ошской — 3, Таласской — 8, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 12, Джалал-Абадской — 10, Баткенской — 13.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 172 тысячи 369 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207771/
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