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Общество

Праздник вкуса. Как в Бишкеке проходит Фестиваль еды

В Бишкеке 18-19 сентября в парке «Фламинго» проходит Bishkek Food Fest 2021 — крупнейшее гастрономическое событие города.

Около 100 участников представляют свою продукцию.

Каждый гость фестиваля найдет себе угощение по вкусу. А ничего не попробовать не получится: вокруг аппетитно пахнет и все едят. Поэтому приходите голодными, чтобы попробовать все.

Фотографии советуем смотреть на сытый желудок.

В программе, помимо разнообразных угощений, дегустация колбас, кофе, чая, розыгрыш подарков, мастер-классы и много музыки.

Время работы фестиваля — с 10.00 до 23.00.

Bishkek Food Fest — самое вкусное событие года!

24.kg является информационным партнером мероприятия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207593/
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