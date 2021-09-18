Великобритания обозначила Кыргызстан в качестве безопасной по COVID-19 страны

Власти Великобритании обозначили Кыргызстан в качестве безопасной по COVID-19 страны для путешествий. Об этом сообщили в посольстве КР в Великобритании.

По его данным, Кыргызстан стал первой республикой в Центральной Азии, открытой властями Великобритании для поездок своих граждан в период пандемии.

«Исходя из текущих оценок эпидемиологической ситуации, МИД Великобритании принял 17 сентября решение исключить Кыргызстан из списка стран, куда не рекомендуются любые виды поездок, кроме чрезвычайно важных. Решение о внесении данной поправки опубликовано на официальном сайте правительства gov.uk», — отметили в диппредставительстве.

Британские власти также сняли большую часть ограничений для приезда кыргызстанцев. Так, полностью вакцинированные граждане КР не обязаны сдавать ПЦР-тесты до и после приезда в Англию и находиться на карантине.