Для зараженных COVID-19 свободны 490 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 490 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 17 сентября:
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 279;
- Национальный центр фтизиатрии — 38;
- Национальный хирургический центр — 6;
- Городская клиническая больница № 6 — 71;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 77;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 19.
С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 177 тысяч 567 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.