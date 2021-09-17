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Общество

Мэрия дешево сдает в аренду муниципальное имущество, считают в БГК

Мэрия дешево сдает в аренду муниципальное имущество. Об этом на заседании постоянной комиссии по социальному имуществу сказала депутат Гульназ Халимова.

По ее словам, футбольное поле школы № 65 в центре города сдается за 12 тысяч сомов в год.

«Хотя сейчас в городе поля арендуют за 1-2 тысячи за час», — отметила Гульназ Халимова.

Начальник управления муниципальным имуществом Аскат Карынбаев сказал, что поля на их балансе не числятся. «Мы не строим футбольные поля. Предоставляем в аренду земельный участок, а уже фирма строит. Стартовая же цена указывается, исходя из размера участка», — заметил он.

Всего же, по словам Аската Карынбаева, у УМИ есть 137 договоров по аренде площадей в организациях здравоохранения и 77 — в образовательных учреждениях. При этом сами учреждения за сдачу в аренду денег не получают. «Средства напрямую поступают в бюджет города. Площади предоставляются через электронный аукцион, на котором и устанавливается окончательная цена», — подчеркнул он.

Депутат Светлана Кенжебаева предложила, чтобы какая-то часть от аренды оставалась учреждениям, а они направляли бы их на свои нужды.

Аскат Карынбаев заявил, что, несмотря на то что школы напрямую не получают средств от аренды, именно из городского бюджета финансируется заработная плата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207477/
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