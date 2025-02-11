Прокуратура проверяет законность договоров аренды муниципального имущества

Прокуратура Бишкека проводит плановую проверку деятельности департамента по управлению муниципальным имуществом. Об этом сообщает мэрия города.

Уточняется, что проверка назначена с целью выявления нарушений законности составленных договоров.

Сотрудники надзорного органа проведут анализ составленных договоров (аренда земель, помещений, парковочных площадок, остановочных комплексов, столбов и объектов облегченного типа), заключенных департаментом и подразделениями муниципалитета на соответствие нормативным актам.

Проверка коснется также выявления коррупционных фактов, злоупотребления должностным положением и заключением договоров аренды в ущерб интересам муниципалитета.