Мэрия выставила на торги участок на проспекте Чингиза Айтматова под стройку дома

Департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии выставил на аукцион земельный участок на пересечении проспекта Чингиза Айтматова и улицы Ыбырайыма Абдрахманова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, земельной участок общей площадью 0,3909 гектара сдается в аренду на пять лет под проектирование и строительство многоэтажного дома.

«Стартовая арендная плата устанавливается в размере 2 миллионов 500 тысяч сомов в год. Гарантийный взнос оплачивается в размере 50 процентов от первоначальной арендной платы. Размер шага аукциона устанавливается в размере 20 процентов от первоначальной стоимости земельного участка в соответствии с действующими правилами», — сказали в муниципалитете.

Кроме того, при реализации проекта в обязательном порядке передается 10 процентов построенной площади в муниципальную собственность, а также с условием передачи 10 процентов жилой площади в залог до момента выкупа земельного участка в собственность после ввода в эксплуатацию многоэтажного жилого дома.