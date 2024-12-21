Бишкекчан просят сообщать о фактах незаконного использования помещений в городе.

В мэрии напомнили, что департамент по управлению муниципальным имуществом выступает арендодателем городского имущества, все денежные средства от предоставления которого в арендное пользование поступают в местный бюджет.

«Отдельные лица используют муниципальное имущество без каких-либо разрешительных документов и получают финансовую выгоду, нарушая законодательство.

Учитывая социальную значимость и важность данного вопроса, убедительно просим горожан проявить гражданскую активность и оказать содействие в выявлении незаконно занимаемых муниципальных объектов на территории столицы», — призывает муниципалитет.

Все поступившие обращения с указанием данных о местонахождении объекта и приложенным фото можно отправить по номеру 0551559644. Чиновники гарантируют анонимность и обещают, что присланная информация останется конфиденциальной.

Департамент будет проводить документальную и выездную инвентаризацию. В мэрии считают, что после поступления информации от бишкекчан фонд муниципального имущества увеличится. Это позволит удвоить доходы, поступающие в местный бюджет, которые, в свою очередь, направляются на жизнеобеспечение горожан и столицы.