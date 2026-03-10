Мэр Бишкека прокомментировал информацию об имуществе Куванычбека Конгантиева

Мэр Айбек Джунушалиев рассказал журналистам, что некоторые депутаты Бишкекского городского кенеша нередко используют муниципальную собственность в личных интересах. Так он прокомментировал информацию о том, что у бывшего депутата Жогорку Кенеша Куванычбека Конгантиева якобы имеется более 100 объектов недвижимости в столице.

Градоначальник напомнил о сведениях, которые озвучены 30 января 2025 года во время перепалки с депутатами от фракции «Жаны күч — Новая сила» в городском кенеше. Тогда речь шла о девяти земельных участках, взятых нардепами в аренду. По словам Айбека Джунушалиева, эти факты отражают лишь 10-15 процентов реальной ситуации, и материалы уже переданы правоохранительным органам.

«После того как я официально объявляю такую информацию, она передается правоохранительным органам, и они должны провести проверку. Но ради справедливости отмечу, что мы передали данные не только по депутатам. Мы также сказали: «Проверьте и руководство мэрии». Все муниципальное имущество, которое передано в аренду или приватизировано, нужно проверить в рамках закона, вплоть до наших родственников. Если такие факты будут выявлены, должны быть приняты меры. Имущество должно быть возвращено в собственность муниципалитета, потому что нам необходимо увеличивать и неналоговые доходы. Не только повышать аренду, но и расширять базу. Поэтому мы и поставили такое требование. Если сейчас появляются подобные видео или предпринимаются какие-то действия, возможно, это продолжение той работы или часть системной проверки. Другой информации у нас нет. Мы просто воспользовались своим законным правом и передали данные», — сказал он.

Ранее на заседании фракции депутат Максат Токтогулов сообщил, что один из нардепов арендовал муниципальную землю у городских властей за 66 тысяч сомов в месяц, а затем сдавал ее в субаренду уже за $9 тысяч. Тогдашний лидер фракции Куванычбек Конгантиев предложил, если есть незаконные действия, обращаться в правоохранительные органы.

В распространяемом видео о предполагаемых активах Конгантиева говорится, что во время работы депутатом БГК и председателем земельной комиссии он якобы брал участки в столице в аренду по заниженной цене, а затем переводил их в частную собственность и строил там многоэтажные дома и различные коммерческие здания. Также утверждается, что часть имущества оформлена на его мать и близких родственников.

Журналисты пытались получить комментарий у Куванычбека Конгантиева. Он сказал, что перезвонит позже, но так и не вышел на связь.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что если будут выявлены факты незаконного использования городского имущества муниципальными служащими или депутатами с применением своих полномочий или влияния, они не останутся безнаказанными.

Отвечая на обсуждения о том, что в подобных схемах могут быть замешаны и представители мэрии, включая самого градоначальника, Джунушалиев заявил, что передает всю известную ему информацию правоохранителям. Глава столицы также отметил, что готов нести ответственность перед законом, если будет установлена причастность его самого или его близких родственников.

«Споры и конфликты с БГК возникают именно по этим вопросам. Мы не раз говорили: «Не вмешивайтесь в работу исполнительной власти, не заставляйте руководителей решать вопросы в ваших интересах, давайте думать о городе». Мы придерживаемся этих требований и остаемся на своей позиции», — добавил Айбек Джунушалиев.